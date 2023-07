Cuadrado nach Saudi-Arabien? "Ronaldo will mich nicht"

Juan Cuadrado bekundet nach seinem Abgang von Juventus kein Interesse an einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Der Kolumbianer forciert einen Verbleib in Europa.

Mit Juventus konnte sich Juan Cuadrado nicht auf eine Verlängerung verständigen. Nach Saudi-Arabien will er nun aber nicht. "Ich habe noch die Leidenschaft und will mich weiter messen. Ausserdem ist Ronaldo dort und er will mich nicht", scherzt Cuadrado laut "Goal". Ronaldo und er spielten zwischen 2018 und 2021 für Juventus, mittlerweile kickt CR7 für Al-Nassr.

Der Kolumbianer sei "sehr entspannt und denke über das Beste für mich nach, ich bitte Gott um Hilfe". Alles andere regelt sein Berater. "Mein Agent Andrey Martinez war in Europa und ist gerade angekommen, um mit mir um verschiedene Situationen zu sprechen. Offensichtlich gibt es Optionen, und wir werden analysieren, welche die beste ist", so der Angreifer.

adk 9 Juli, 2023 14:25