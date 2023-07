Der Name des EM-Maskottchens 2024 steht fest

Die UEFA, der DFB und das Organisationskomitee der Europameisterschaft 2024 in Deutschland haben den Namen des Maskottchens veröffentlicht.

Nutzer der Webseite des europäischen Verbands und Schulkindern in ganz Europa im Rahmen des UEFA-Programms "Football in schools" haben aus insgesamt vier Vorschlägen auswählen können. Die Abstimmung fiel zu Gunsten des Namens Albärt aus, wobei es relativ knapp war. Der Name Albärt erhielt 32 Prozent der Stimmen. Zur Auswahl standen auch Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär.

Der DFB schreibt: "Das Maskottchen wird seine #MakeMoves-Reise in Schulen in ganz Europa antreten und die Schülerinnen und Schüler auffordern, das Maskottchen durch ihre eigene körperliche Aktivität zum Leben zu erwecken und es in Bewegung zu bringen. Die Kinder können ihre eigenen besonderen Fähigkeiten und Feiern kreieren und sie mit Hilfe modernster Motion-Capture-Technologie in Maskottchen-Animationen für das Turnier verwandeln lassen."

🧸Offiziell! Das #EURO2024-Maskottchen hat einen Namen, von euch gewählt: Albärt.✅ Alle Infos 👉 https://t.co/SRxsXyYO29 pic.twitter.com/67pKVloDd0 — UEFA EURO 2024 DE (@EURO2024DE) July 5, 2023

psc 5 Juli, 2023 17:45