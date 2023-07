Offiziell: Alex Telles wechselt von ManUnited zu Al-Nassr

Alex Telles verlässt Manchester United und unterschreibt bei Al-Nassr. Dort trifft er mit Cristiano Ronaldo auf einen alten Bekannten.

Wie Al-Nassr bestätigt, kommt Alex Telles von Manchester United. Der 30-jährige Brasilianer war in der vergangenen Saison an den FC Sevilla verliehen und wird fortan in Saudi-Arabien an der Seite von Cristiano Ronaldo auflaufen. Mit dem Portugiesen hatte Telles bereits in der Saison 2021/22 gemeinsam für Manchester United gekickt.

adk 23 Juli, 2023 11:18