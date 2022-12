Die Saudis wollen Ronaldo bis 2030 binden

Die saudischen Scheichs haben mit Cristiano Ronaldo Grosses vor und wollen diesen gleich bis 20230 binden.

Zunächst soll der 37-Jährige als Spieler für Al Nassr auflaufen. Im Anschluss winkt ihm laut «Marca» in Saudi-Arabien eine Botschafterrolle. Er soll helfen, die WM 2030 ins Land zu holen. Dieses hat sich gemeinsam mit Ägypten und Griechenland für eine Austragung beworben. Medienberichten zufolge flog Ronaldo am Mittwoch in die saudische Hauptstadt Riad und unterhielt sich dort mit Klubverantwortlichen. Angeblich winkt ihm für einen Vertrag als Spieler bis 2025 ein horrendes Salär.

psc 22 Dezember, 2022 09:12