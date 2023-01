Stefano Maccoppi ist neuer Trainer der AC Bellinzona

Für den Challenge League-Klub ist es in dieser Saison nach David Sesa und Baldo Raineri bereits der dritte Übungsleiter, der die Profis trainiert. Maccoppi unterschreibt vorerst bis Saisonende. Der 60-jährige Italiener hat in der Schweiz auch schon Stade-Lausanne Ouchy und den FC Chiasso trainiert. Zuletzt war er bis im vergangenen Sommer in Bulgarien tätig.

psc 20 Januar, 2023 12:28