Der Termin für die Vorstellung von Ronaldo bei den Saudis steht

Der saudische Klub Al-Nassr hat noch im alten Jahr die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo bestätigt. In dieser Woche folgt nun die offizielle Vorstellung.

Der 37-jährige Portugiese posierte bereits mit dem Trikot seines neuen Klubs. Wirklich vorgestellt wurde Ronaldo rund um den Jahreswechsel aber noch nicht. Laut «Marca» wird dies am Dienstag nachgeholt. Dann weilt CR7 vor Ort in Riad und wird vor rund 30’000 Fans im Stadion Mrsool Park präsentiert. Am Montagabend landet Ronaldo bereits in der saudischen Hauptstadt. Via Instagram hat er einen kurzen Clip veröffentlicht, der ihn im Privatjet zeigt. Tags darauf wird er den noch ausstehenden Medizincheck absolvieren.

Angeblich streicht der Superstar mit seinem Transfer nach Saudi-Arabien ein unglaubliches Handgeld von 100 Mio. Euro ein. Zudem soll er inklusive Werbedeals und Bildrechten künftig auf ein immenses Jahressalär von 200 Mio. Euro kommen. Eine Ablösezahlung wird für Al-Nassr nicht fällig, da Ronaldo seinen Vertrag bei Manchester United im vergangenen Sommer aufgelöst hat.

psc 2 Januar, 2023 14:33