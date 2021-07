Türkischer Erstligist verhandelt mit Balotelli

Gökhan Inler könnte schon bald ein echtes Kaliber an die Seite gestellt werden: Mario Balotelli steht allem Anschein nach kurz davor, eine neue sportliche Heimat zu finden. Das Enfant terrible befindet sich in aussichtsreichen Verhandlungen mit dem türkischen Erstligisten Adana Demirspor.

Zum ersten Mal in seiner Karriere könnte Mario Balotelli seinen Lebensmittelpunkt in die Türkei verlagern. Der ehemalige italienische Nationalspieler befindet sich nach seinem Aus beim AC Monza auf Vereinssuche. Diese steht scheinbar kurz vor dem Abschluss.

“Mit Balotelli haben wir fast eine Einigung erreicht, sagen wir, wir sind bei 85 Prozent. Mario hat uns gesagt, dass er zu uns kommen will, er wird nächste Woche in die Türkei kommen. Er will mit uns erfolgreich sein, um zur Weltmeisterschaft in Katar zu fahren”, erklärt Murat Sancak, Präsident von Adana Demirspor, bei “A Spor”.

Demirspor spielt zum ersten Mal nach 26 Jahren wieder in der Süper Lig, was der Klub auch einem Schweizer zu verdanken hat. Gökhan Inler führte Demirspor als Captain zurück ins türkische Fussballoberhaus.

Die Finanzierung des Balotelli-Deals ist überdies geklärt. “Das Geld für Balotelli kommt zur Hälfte von einem Sponsor. Der Verein wird hier keine Probleme bekommen und wird handeln im Rahmen unseres Budgets”, erläutert Manager Sancak.

aoe 5 Juli, 2021 12:55