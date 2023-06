Die UEFA stellt das Maskottchen für die EM 2024 vor

Ein noch namenloser Bär figuriert als Maskottchen für das Turnier. Offiziell vorgestellt wird er am Dienstag mit Turnier-Direktor Philipp Lahm und DFB-Vize-Präsidentin Celia Sasic in Gelsenkirchen. Innerhalb der nächsten zwei Wochen können die Kinder des UEFA-Programms "Fussball in Schulen" und die Fans auf UEFA.com über den Namen des Maskottchens abstimmen. In Anlehnung an das deutsche Wort "Bär" stehen vier Namen zur Auswahl: Albärt, Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär. "Das Maskottchen soll nicht nur Initiativen und Partnerschaften unterstützen, sondern auch Kinder in ganz Europa dazu inspirieren, aktiv zu werden, und ihnen die Liebe zum Fußball und seinen Werten vermitteln", schreibt die UEFA in einer Mitteilung.

👋 Say hallo to the #EURO2024 mascot!

🧸 The cute teddy bear aims to inspire 10 million children across Europe to get active and develop a love of the game, challenging pupils to #MakeMoves and bring the adorable mascot to life through motion capture technology: ⬇️@EURO2024

— UEFA (@UEFA) June 20, 2023