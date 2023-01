Vor Al-Nassr-Wechsel: MLS-Klub wollte Ronaldo verpflichten

Wie der Journalist Taylor Twellman via Twitter vermeldet, haben gleich diverse MLS-Teams bei Cristiano Ronaldo angefragt. Und mit Kansas City soll es auch einen Verein gegeben haben, der ernst gemacht hätte. Denn offenbar lag ‹CR7› seitens von Kansas City bereits ein Vertrag vor. Letztlich hat er sich für einen Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr entschieden.

Multiple @MLS teams inquired about Ronaldo and his future but 1 team was already at the table: @SportingKC

Their offer was so compelling that Ronaldo’s team had multiple meetings w/SKC before taking the Saudi deal. The package (wages/commercial) was said to be “very close”. #MLS

— Taylor Twellman (@TaylorTwellman) December 31, 2022