Gigi Buffon befasst sich sehr konkret mit Wechsel nach Saudi-Arabien

Die italienische Goalielegende Gianluigi Buffon erwägt einen Wechsel nach Saudi-Arabien.

Der 45-Jährige hütet seit 2021 wieder das Tor seines Stammklubs Parma Calcio in der Serie B. Nun könnte er aber noch einmal dem grossen Geld folgen: Saudische Scheichs wollen den Weltmeister von 2006 für ihre Pro League gewinnen. Buffon hat sich trotz Vertrag bis 2024 in Parma auch schon mit einem möglichen Karriereende in diesem Sommer auseinandergesetzt.

In Kürze will er nun eine Entscheidung fällen, ob er doch noch weitermacht - vielleicht in Saudi-Arabien.

psc 7 Juli, 2023 15:53