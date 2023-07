Cristiano Ronaldo steht vor einem bizarren Investment

Cristiano Ronaldo ist auf der Suche nach neuen Investment-Möglichkeiten. Dabei soll der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft Interesse an dem Einstieg bei einer Tageszeitung bekunden.

"Correio da Manhã" ist die auflagenstärkste Tageszeitung Portugals (41.810 Exemplare im ersten Quartal 2023). Die Gazette gehört zum Medienunternehmen "Cofina Media" - und dort will Cristiano Ronaldo nun als Investor einsteigen. Wie die spanische Tageszeitung "El País" berichtet, ist CR7 neben neun anderen Investoren Teil des Unternehmens "Expressão Livre", das für den Kauf von "Cofina Media" bereits ein Angebot unterbreitet hat. Geschätzt wird das portugiesische Medienunternehmen auf 70 Millionen Euro.

Ronaldos Einstieg bei "Correio da Manhã" wäre insofern skurril, da die portugiesische Tageszeitung jene ist, die er in der Vergangenheit selbst am häufigsten verklagt hatte. Das Privatleben und die Geschäfte des Fussballstars, der jetzt für Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt, wurden auf den Titelseiten des Boulevardblatts des Öfteren ausgiebig thematisiert - zum Unmut von Ronaldo. Wenn Reporter von "Correio da Manhã" ihm beispielsweise auf einer Pressekonferenz Fragen stellten, beantwortete er sie nicht. Zudem hatte Ronaldo mehrere Klagen wegen Unwahrheiten gegen "Correio da Manhã" eingereicht. Paradoxerweise könnte er bald deren Investor sein.

adk 24 Juli, 2023 13:59