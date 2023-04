Ronaldo gerne weinen gesehen? Boufal spricht von Fake News

«Bei allem Respekt vor ihm, aber ich habe es genossen, ihn weinen zu sehen, statt uns weinen zu sehen», so die angeblichen Worte von Sofiane Boufal hinsichtlich Cristiano Ronaldo. Diese vermeintlich getätigte Aussage entspricht aber nicht der Wahrheit. Denn Boufal stellt in seiner Instagram-Story klar: «Fake.»

Sofiane Boufal denies the recent circulating quote on Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/yNESUElD3x

— TC (@totalcristiano) April 15, 2023