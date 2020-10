So viel verdient Mario Götze bei der PSV

Mario Götze hat sich aus der Bundesliga verabschiedet und ist nach Eindhoven in die Eredivisie gewechselt. Wie erwartet muss er damit auch mit einer Gehaltsreduktion Vorlieb nehmen.

Der 28-jährige Stürmer kassiert nach Angaben von “Sport 1” bei der PSV künftig noch rund 3 Mio. Euro pro Jahr. Zum Vergleich: Während seiner Zeit in Dortmund soll er in den vergangenen Jahren jeweils rund 10 Mio. Euro pro Saison eingestrichen haben. Götze unterschrieb in Eindhoven, wo er die Rückennummer 27 erhält, vorerst für zwei Jahre.

In einem Interview mit der “Bild” betonte der Angreifer zuletzt, dass finanzielle Gesichtspunkte bei der Auswahl seines neuen Vereins nicht im Zentrum stünden. Tatsächlich hätte er bei Klubs ausserhalb Europas deutlich mehr kassieren können.

psc 7 Oktober, 2020 10:08