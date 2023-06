Fix: Der SC Freiburg krallt sich Ösi-Stürmer Junior Adamu

Der SC Freiburg bestätigt den Transfer von Stürmer Junior Adamu.

Der 22-jährige Angreifer wechselt aus seiner Heimat von Red Bull Salzburg zu den Breisgauern. Zur Vertragslänge macht der Bundesligist wie üblich keine Angaben. Die Ablöse soll zwischen 8 und 10 Mio. Euro liegen. Junior Adamu lief einst auch während einem halben Jahr auf Leihbasis beim FC St. Gallen in der Super League auf.

"Junior ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der zentral aber auch hängend agieren kann. Er hat eine intensive Spielweise, einen guten Zug zum Tor und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Wie bei all unseren jungen Spielern hat er noch richtig Entwicklungspotenzial. Das wollen wir über die gemeinsame Arbeit voll ausschöpfen. Mit seiner Haltung und unserer Arbeitsweise schauen wir optimistisch nach vorne. Wir freuen uns sehr", sagt Freiburgs Sport-Vorstand Jochen Saier.

Adamu freut sich: "Der SC Freiburg hat in Österreich einen sehr guten Ruf, das hat sich bei mir in den Gesprächen mit den Verantwortlichen und Menschen, die den Verein gut kennen, bestätigt. Ich möchte noch besser werden und mich in der deutschen Bundesliga durchsetzen. Dafür ist Freiburg der richtige Ort."

