Deadline für Wechsel? Karim Adeyemi spricht über seine Zukunft

Zahlreiche Spitzenklubs interessieren sich für die Dienste des deutschen Neo-Nationalspielers Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg. Bei “Sky” spricht der 19-jährige Shooting Star nun über seine Zukunft.

Adeyemi betont dabei, dass er sich derzeit voll und ganz auf seine Aufgaben im Klub konzentriert: “Mein Kopf ist hier in Salzburg. Ich möchte mit Salzburg unsere Ziele erreichen, nur das ist alles was für mich zählt. Mir steht gerade rot und weiss ganz gut. Ich fühle mich hier wohl und geniesse den Moment. Mein Kopf ist immer noch hier und eine Deadline gibt es auf jeden Fall nicht.” Klar ist, dass der Stürmer in dieser Saison, also im Transferfenster vom Januar, nicht wechseln wird. Dies betont auch Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund noch einmal: “Wir haben keinen Stress und haben mit ihm einen längerfristigen Vertrag. Es ist auch abgesprochen, dass diese Saison nichts mehr passieren wird. Dass er interessant ist, brauchen wir nicht von der Hand weisen.”

Ein künftiger Tranfser wird aber längst vorbereitet. Adeyemis Berater hat in den vergangenen Wochen bei diversen interessierten Klubs den Puls gefühlt und steht im Kontakt zu den Verantwortlichen. Als Interessenten gelten unter anderem Borussia Dortmund, der FC Bayern, PSG, Real Madrid und Atlético sowie Vereine aus der Premier League.

psc 7 November, 2021 10:27