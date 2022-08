Die Reise von Edeltechniker Bastien Toma geht nach Portugal

Nachdem der Walliser Spielmacher Bastien Toma die vergangene Rückrunde beim FC St. Gallen in der Super League bestritt, geht seine Reise nun nach Portugal.

Wie der KRC Genk, wo Toma bis 2024 unter Vertrag steht, mitteilt, wird der 23-jährige Mittelfeldspieler für diese Saison an den FC Paços Ferreira verliehen. Toma wechselte vor knapp zwei Jahren von seinem Stammklub FC Sion für knapp 4 Mio. Euro nach Genk. In dieser Saison bestritt er da aber noch keine Spiele. Nun sucht er sein Glück in Portugal, wo er auf regelmässige Spielpraxis hofft.

𝗡𝗘𝗪𝗦 | KRC Genk verhuurt Bastien Toma het komende seizoen aan de Portugese eersteklasser FC Paços Ferreira. 🤝 Bonne saison et bonne chance, Bastien! 💙#mijnploeghttps://t.co/odxOyn1gnH — KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 31, 2022

psc 31 August, 2022 10:20