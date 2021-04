So geht es im Schweizer Amateurfussball in dieser Saison weiter

Der Schweizerische Fussballverband hat am Freitag Weisungen herausgegeben, wie es mit dem Amateurfussball in der Schweiz in dieser Saison weitergeht.

Bis Ende Mai dürfen Erwachsene ab Jahrgang 2000 nur in Gruppen von maximal 15 Personen trainieren. Entweder ohne Körperkontakt oder mit Körperkontakt und Maske. Der SFV hat nach einer Sitzung des Zentralvorstands am Freitag nun bestimmt, dass die Meisterschaften im Amateur-Erwachsenenbereich (1. Liga Classic bis 5. Liga, Frauen Aktive 2. Liga bis 4. Liga, alle SeniorInnen-Kategorien/Ligen sowie alle Fut-sal-Ligen) ab Juni fortgesetzt werden sollen, falls der Bundesrat bis am 31. Mai entsprechende Lockerungen tätigt.

Die aktuelle Spielzeit dauert maximal bis zum 4. Juli. Ziel bei einer Wiederaufnahme ist es, mindestens die Hälfte der regulären Runden (allenfalls in einem verkürzten oder angepassten Format) zu absolvieren, sodass die Saison auch in diesen Kategorien/Ligen gewertet werden kann, d.h. dass es Meister und Cupsieger sowie Auf- und Absteiger gibt.

Sollte es zu keinen Lockerungen bis zum 31. Mai kommen, werden die Meisterschaften in den genannten Kategorien abgebrochen. Es gibt dann weder Meister, noch Auf- und Absteiger.

psc 23 April, 2021 14:51