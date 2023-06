Perfekt: Max Kruse hat einen neuen Profi-Verein

Die Unterschrift von Max Kruse bei Zweitligist SC Paderborn ist erfolgt. Der 35-Jährige verpflichtet sich zunächst für eine Saison.

Seit seinem Aus beim VfL Wolfsburg Ende des letzten Jahres hielt sich Kruse privat fit. Nun kehrt er in den Profifussball zurück. Paderborn heisst die neue Destination.

Kruse soll mit seiner Routine und Führungsstärke helfen. "Die Gespräche waren von Anfang an sehr sehr gut und haben mich überzeugt. Ich will gar nicht so viel reden, denn am Ende werde ich die Leistung auf dem Platz zeigen. Es gibt eigentlich nur drei Dinge zu sagen: Ich habe richtig Bock auf Fussball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen", wird er anlässlich seiner Vertragsunterschrift zitiert.

psc 30 Juni, 2023 13:18