Schweizer Trainer Roberto Di Matteo übernimmt neuen Job in Südkorea

Der 52-jährige gebürtige Schaffhauser übernimmt beim südkoreanischen Erstligisten Jeonbuk Hyundai eine Aufgabe als Technischer Berater. «Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen mit dem gesamten Trainerstab und Coach Sang-sik Kim zu teilen und ein Teil von einem erfolgreichen Abenteuer zu sein, bei dem der Klub viele Titel für die Jeonbuk-Fans gewinnen wird», sagt Di Matteo anlässlich seiner Unterschrift. Letztmals als Cheftrainer tätig war Di Matteo im Oktober 2016 bei Aston Villa.

OFFICIAL | Jeonbuk Hyundai have appointed Roberto Di Matteo as a technical advisor. #kleague pic.twitter.com/VlbnAWtNJ3

— Korea Football News (@KORFootballNews) January 4, 2023