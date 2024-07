Spanien feiert den grossen EM-Triumph

Spanien kürt sich mit einem 2:1-Sieg im Final gegen England zum vierten mal in der Geschichte zum Europameister.

Mit dem 7. Sieg im 7. Spiel schaffen die Iberer im Olympiastadion in Berlin den grossen Triumph. Das entscheidende Tor gelingt Joker Mikel Oyarzabal in der 86. Minute. Zuvor kann Cole Palmer den ursprünglichen Führungstreffer Spaniens unmittelbar nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit durch Nico Williams noch egalisieren.

Am Ende verlieren die Three Lions das Endspiel aber wie bereits vor drei Jahren. Damals im Wembley gegen Italien und nun in Deutschland gegen Spanien. In vier Jahren empfangen die Engländer die übrigen Nationen für die nächste EM zu Hause.

Erst einmal aber feiert Spanien seinen Titel.

psc 14 Juli, 2024 22:57