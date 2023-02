Trainer des Jahres: Die 3 Finalisten stehen fest

Der argentinische Weltmeister Lionel Scaloni, Pep Guardiola vom englischen Meister Manchester City und Carlo Ancelotti von Champions League-Gewinner Real Madrid dürfen sich Hoffnungen auf die Auszeichnung machen, die anlässlich der «The Best»-Zeremonie am 27. Februar in Paris vergeben wird.

The three finalists for #TheBest FIFA Men’s Coach Award have been revealed!

🇪🇸 @PepTeam

🇦🇷 @lioscaloni

🇮🇹 @MrAncelotti

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 9, 2023