Transfer fix: Balotelli unterschreibt 3-Jahres-Vertrag in der Türkei

Mario Balotelli hat endlich wieder einen Klub gefunden! Der italienische Starstürmer heuert in der Türkei bei Adana Demirspor an.

Wie der türkische Erstligist Adana Demirspor am Mittwoch offiziell verkündet, hat Mario Balotelli einen Dreijahresvertrag bis 2024 unterzeichnet. Zum ersten Mal in seiner Karriere verlagert der 30-Jährige seinen Lebensmittelpunkt in die Türkei. Der ehemalige italienische Nationalspieler befand sich nach seinem Aus beim italienischen Zweitliga-Klub AC Monza auf Vereinssuche.

🔥 Ailemize Hoş Geldin! S U P E R M A R I O B A L O T E L L I #İkiDeli #Balotelli pic.twitter.com/UtQTJPKuH0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021

Demirspor spielt zum ersten Mal nach 26 Jahren wieder in der Süper Lig, was der Klub auch einem Schweizer zu verdanken hat. Gökhan Inler führte Demirspor als Captain zurück ins türkische Fussballoberhaus.

Die Finanzierung des Balotelli-Deals ist überdies geklärt. “Das Geld für Balotelli kommt zur Hälfte von einem Sponsor. Der Verein wird hier keine Probleme bekommen und wird handeln im Rahmen unseres Budgets”, erläutert Manager Sancak bereits vor einigen Tagen (4-4-2.ch berichtete).

adk 7 Juli, 2021 16:37