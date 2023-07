Italien und die Türkei werden wohl Gastgeber der EM 2032

Die beiden Länder bewerben sich als Co-Gastgeber für das Turnier. Und da sie bislang die einzigen Bewerber sind, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sie auch zum Handkuss kommen. Die Türkei hat sich eigentlich auch für die EM 2028 beworben. Jenes Turnier wollen aber auch Grossbritannien mit den Verbänden aus England, Nordirland, Schottland und Wales sowie der irische Verband austragen. Die Briten und Irland könnten für 2028 auch den Zuschlag erhalten und die Türkei vier Jahre später zum Zug kommen.

Definitive Entscheidungen will die UEFA an der Sitzung des Exekutivkomitees am 10. Oktober fällen.

The @FIGC 🇮🇹 and the @TFF_Org 🇹🇷 have requested to merge their individual bids into a joint bid to host #EURO2032.

If compliant with the requirements, it will be submitted to the UEFA Executive Committee on 10 October, where the appointments for 2028 and 2032 will be made: ⬇️

— UEFA (@UEFA) July 28, 2023