Marcelo Bielsa wird neuer Nationaltrainer von Uruguay

Marcelo Bielsa kehrt offenbar als uruguayischer Nationaltrainer an die Seitenlinie zurück.

Der 67-jährige Argentinier war zuletzt als Klubtrainer in Europa tätig. Das letzte Engagement hatte er auf der Insel bei Leeds United. Nun steht Bielsa laut dem argentinischen TV-Sender «TyC Sports» vor der Übernahme des Nationaltrainerpostens in Uruguay. Demnach seien sich der erfahrene Coach und die Verbandsverantwortlichen einig über eine Zusammenarbeit. Diese werde in den kommenden Tagen offiziell verkündet.

Bielsa hat in der Vergangenheit mit Argentinien (1998 bis 2004) und Chile (2007 bis 2011) bereits zwei andere Nationalmannschaft in Südamerika betreut. Nun folgt die dritte. Der Posten in Uruguay ist seit der Trennung von Diego Alonso im Februar vakant. Das nächste grosse Ziel ist die Copa America im Sommer 2024. Ausserdem geht es um die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

psc 7 April, 2023 14:21