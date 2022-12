Verbleib in Europa: Ronaldo hat keine Lust auf Saudi-Arabien

Cristiano Ronaldo liegt ein äusserst lukratives Angebot des saudischen Vereins Al Nassr vor. Rund 200 Mio. Euro soll er dort pro Jahr abkassieren können. Trotzdem wird der 37-jährige Portugiese die Offerte wohl nicht akzeptieren.

Laut einem Bericht der «Sun» will CR7 vielmehr in Europa bleiben und künftig wieder in der Champions League spielen. Auf einen «Ruhestand» in Saudi-Arabien hat er demnach keine Lust, auch wenn ihm der Rote Teppich ausgerollt wird. Ronaldo steht derzeit mit Portugal an der WM im Einsatz. Eine definitive Entscheidung darüber, wie es für ihn klubtechnisch danach weitergeht, wird erst nach dem Turnier fallen.

Da der Superstar seinen Vertrag bei Manchester United aufgelöst hat, wird für den künftigen Vereine keine Ablösezahlung notwendig.

psc 1 Dezember, 2022 12:06