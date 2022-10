Vermeintliches Coming-out: Twitter-Account von Casillas gehackt

Iker Casillas twitterte am Sonntagmittag, dass er schwul und dies zu respektieren sei. Mittlerweile hat der einstige Weltklasse-Torhüter seinen Tweet gelöscht: Er wurde anscheinend gehackt.

«Ich hoffe, dass ihr mich respektiert: Ich bin schwul. #einenschönensonntag», hiess es in einem von Iker Casillas Twitteraccount abgesetzten Post. Diesen kommentierte sogar mit Carles Puyol sein früherer Teamkollege aus der spanischen Nationalmannschaft. «Es ist Zeit, unsere Geschichte zu erzählen, Iker», schrieb Puyol.

Der Post sowie Puyols Kommentar blieben einige Zeit online, ehe sie gelöscht wurden. Die spanische Sportzeitung «AS» berichtete daraufhin, dass Casillas lediglich einen Spass erlaubt haben soll, da die Medien ihn zuvor immer wieder mit anderen Frauen in Verbindung brachten.

Via Twitter hat Casillas mittlerweile selbst aufgeklärt, was hinter seinem vermeintlichen Coming-out steckte. «Gehacktes Konto. Zum Glück alles in Ordnung. Entschuldigung an alle meine Anhänger. Und natürlich noch mehr Entschuldigungen an die LGBT-Community», erklärte der 41-jährige Spanier.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

adk 9 Oktober, 2022 16:49