Weltfussballer-Shortlist: Lewy, Messi und eine Überraschung

Als dritter Spieler darf sich auch Liverpools Torjäger Mohamed Salah Hoffnungen auf die prestigeträchtige Auszeichnung machen, die am 17. Januar anlässlich einer Award-Show vom FIFA-Sitz in Zürich aus vergeben wird. Salah, der seine erfolgreiche Europakarriere einst beim FC Basel startete, sorgt bei den Reds seit Jahren für Tore am Laufmeter. In dieser Saison sind ihm in 26 Spielen für Liverpool bereits wieder 23 Treffer geglückt.

Neben dem Ägypter stehen auch Bayern-Stürmer Robert Lewandowski und PSG-Neuzugang Lionel Messi in der Endauswahl. Die Wahl erfolgt durch eine internationale Jury, die sich aus den aktuellen Trainern aller Männer-Nationalteams (einer pro Team), den aktuellen Spielführern aller Männer-Nationalteams (einer pro Team), einer/m Fachjournalistin/en aus jedem durch ein Nationalteam vertretenen Land und den auf FIFA.com registrierten Fans zusammensetzt.

🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!

🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?

🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl

🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina

🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022