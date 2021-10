Perfekt: Der neue Wolfsburg-Coach steht fest

Die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg haben ihren neuen Coach bestimmt: Florian Kohfeldt kommt zum Handkuss.

Was im Laufe des Dienstagnachmittags von “Bild” und “Sport Bild” berichtet wurde, bewahrheitete sich am Abend: Der 39-Jährige tritt die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Mark van Bommel an. Kohfeldt unterzeichnet bei den Wölfen einen Vertrag bis 2023. Für den langjährigen Werder-Coach ist die Rückkehr in die Bundesliga damit perfekt. Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke soll ihn schon länger auf dem Radar haben, nun wurde eine Einigung erzielt.

Kohfeldt löst Interimstrainer Michael Frontzeck ab. Dieser soll als Assistent im Trainerteam bleiben.

Vertrag bis 2023: Florian Kohfeldt ist neuer Trainer des VfL. Herzlich willkommen bei den Wölfen, Coach! 🐺🙌#VfLWolfsburg pic.twitter.com/ApQGPrW7uE — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 26, 2021

psc 26 Oktober, 2021 16:45