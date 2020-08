Mbappé kontert Ligue-1-Kritikern

Mit Paris Saint-Germain und Olympique Lyon stehen zwei französische Teams im Halbfinale der Champions League. Für Kylian Mbappé Anlass, um den Ligue-1-Kritikern zu kontern.

Dass keine englische, spanische oder italienische Mannschaft im Halbfinale der Königsklasse vertreten ist, gab es seit Einführung im Jahr 1992 noch nie! Dafür gibt es ein französisch-deutsches Duell um den Einzug ins Finale: RB Leipzig gegen PSG und Olympique Lyon gegen Bayern München.

Letzteres Team zog am Samstagabend überraschend in die Runde der letzten vier ein, nachdem man Manchester City mit 3:1 bezwang. Paris-Star Kylian Mbappé liess es sich im Anschluss nicht nehmen und machte via Twitter indirekt deutlich, dass die Ligue 1 deshalb keineswegs als “Farmers League” betitelt werden darf. Ob den Henkelpott aber am Ende auch ein französisches Team in die Höhe halten darf?

adk 16 August, 2020 10:40