PSG schafft die mirakulöse Wendung und ist weiter

Das favorisierte Paris St. Germain dreht einen Rückstand gegen Atalanta in den letzten Minuten des Spiels und zieht in extremis ins Halbfinale ein.

Bis zur 90. Minute sieht es dank eines Treffers in der 27. Minute durch Mario Pasalic ganz danach aus als würde sich der krasse Aussenseiter gegen die hoch dekorierten Stars von PSG durchsetzen. Doch dann wendet die Mannschaft von Thomas Tuchel die Partie mit zwei schnellen Treffern durch Marquinhos und Joker Eric Maxim Choupo-Moting.

Unverdient ist der Sieg nicht, er erfolgt aber in grosser Not. Während insbesondere Neymar in der ersten Halbzeit im Abschluss sündigt und Atalanta lange Zeit stark verteidigt, verschiebt sich das Gleichgewicht gegen Ende des Spiels immer mehr in Richtung der Franzosen. Die Hereinnahme des wiedergenesenen Weltmeisters Kylian Mbappé bringt noch mehr Speed ins Team der Pariser und ist letztlich mitentscheidend.

PSG steht im Halbfinale und trifft dort auf den Sieger des Spiels zwischen RB Leipzig und Atlético.

psc 12 August, 2020 22:57