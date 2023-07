Die Spannung steigt: Die EM 2024 und Ihre Top-Favoriten

Erste Prognosen können schon jetzt getroffen werden

Es gibt wenige sportliche Veranstaltungen, die an die Popularität einer Fussball-EM oder WM herankommen. In 2024 ist es wieder so weit, denn die besten Nationalmannschaften Europas kämpfen um den Titel des Europameisters. In der letzten WM in Katar gab es nicht nur sportliche Nachrichten, sondern auch viel Tumult drumherum. Bei der neuen Ausgabe der EM wird sich zeigen, wie die Teams aus der Wüste herausgekommen sind. Der dreifache EM-Titelträger Deutschland ist bei den letzten Grossturnieren ordentlich ins Straucheln geraten. Wie wird es im kommenden Jahr aussehen? Was dürfen die Fans erwarten, wenn die EM endlich wieder einmal in deutschen Stadien ausgetragen wird. Schiebt der Heimeffekt "Die Mannschaft" ins Finale?

Wer sich beim Sport etwas auskennt und dem Wetten frönt, weiss, dass die besten Wetten bereits jetzt platziert werden können. Bei Sportwettenschweiz.ch kann man schon auf den Titelgewinn setzen. Wer wagt es, die Favoriten zu bestimmen und es im Gefühl hat, welche Mannschaft den Sieg davontragen wird? Es ist eine spannende Angelegenheit, denn Europa ist für seine hohe Leistungsdichte bekannt, bei der aber auch Aussenseiter überraschen können wie die Griechen, die in 2004 den Titel holten. Alles ist offen und mehr als 80 Millionen deutschsprachige Sportexperten haben ihre eigene Meinung dazu, wer die Vorrunde übersteht und es bis ins Finale schafft.

Unsere Anwärter für den Titel

Am 14. Juni 2024 wird die EM um genau 21 Uhr angepfiffen. Zu erwarten ist, dass Deutschland eine der beiden Mannschaften des Eröffnungsspiels sein wird. Denn Tradition hat im Fussballsport einen hohen Wert und nach der ist der Gastgeber im Eröffnungsspiel gesetzt. Doch schon heute gibt es die ersten Prognosen und Analysen zu den Teams und Spielern.

Ganz klassisch zählen Länder wie Spanien, England und Frankreich zu den Favoriten. Dabei darf man Italien nie vergessen, die als amtierende Meister den Titel verteidigen. Frankreich und Spanien haben fantastisch in der WM abgeschlossen und ihre Stärken gezeigt. Es ist zu erwarten, dass der französische Überflieger Mbappé hungrig auf diesen internationalen Titel ist.

Doch auch Deutschland darf man nie unterschätzen. Zwar wurde die Mannschaft bei der letzten WM früh aus dem Turnier gekickt, doch das hat auf jeden Fall einen Denkanstoss bei den Offiziellen hervorgerufen. Haben Bundestrainer Flick und Team dazugelernt und was kann der erfahrene Rudi Völler, Liebling der Fussballnation, als neuer Sportdirektor der Nationalmannschaft dazugeben? Kann seine direkte und sehr ehrliche Art den Jungs Antrieb geben? Das sind die spannenden Fragen, die beantwortet werden müssen, um Favoriten zu bestimmen. Die Augen Europas werden auf den Deutschen liegen, die sich nie für eine Überraschung zu schade sind - hoffentlich im positiven Sinne.

Bei all dem Favoritengerede dürfen die vielversprechenden Geheimtipps nicht vergessen werden. Portugal ist immer bei den Grossturnieren als eines der Top-Teams vertreten, das zuletzt 2016 den Titel erringen konnte. Der Lapsus in Katar sollte da nicht weiter stören. Andere Nationen, die mit hochklassigen Spielern auflaufen und die Favoriten ins Schwitzen bringen können, sind Kroatien und Belgien.

Bei der EM live dabei sein

Die EM ist selten so nah. In der Mitte Europas werden in zehn deutschen Städten die Spiele ausgetragen. Von Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Leipzig und Frankfurt/Main bis in den Süden nach München und Stuttgart können die Fans reisen, die sich ein Spiel live ansehen wollen. In den Stadien ist Platz für mehr als 45.000 Zuschauer. Wobei in Dortmund mit 61.524 Plätzen und München mit 66.026 Plätzen besonders viel Stimmung aufkommen sollte. Getoppt werden diese Zahlen nur vom Olympiastadion in Berlin mit einem Angebot von 70.033 Sitzen.

Der Spielplan lädt dazu ein, das Grossturnier der Fussballwelt mit einem Städtetrip zu verbinden, denn auch wenn Fussball in dieser Zeit König ist, haben alle Gastgeberstädte viele andere Sehenswürdigkeiten zu bieten. Die Zeit vom 14. Juni bis 14. Juli ist ideal für viele sonnige Tage. Da kann man den Urlaub schon mal vorziehen und voll ins Fan-Getümmel abtauchen.

Wer es nicht direkt in die Stadien schafft, darf sich über etliche Freiluft-Leinwände, Bars und Restaurants freuen, die zum gemeinschaftlichen Fussballschauen einladen. Eins ist sicherlich schon jetzt klar, Deutschland wird den Fussball feiern.

psc 25 Juli, 2023 13:59