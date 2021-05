Bestätigt: Aleksander Dragovic unterschreibt in Serbien

Abwehrspieler Aleksander Dragovic wechselt definitiv zu Roter Stern Belgrad.

Der 30-jährige Innenverteidiger ist in dieser Woche in die serbische Metropole gereist und hat nun bei seinem neuen Klub einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet. Der Wechsel des österreichischen Nationalspielers, der über serbische Wurzeln verfügt, erfolgt ablösefrei. “Wir wollten Dragovic schon lange haben und er wollte schon sein ganzes Leben lang für uns spielen”, sagt Roter Sterns Sportidrektor Mitar Mrkela: “Wir haben zwar eine gute Saison gespielt, aber wollen uns verbessern und in der nächsten Saison noch stärker sein. Die Verpflichtung von Aleksandar Dragovic ist ein wesentlicher Teil dieses Prozesses. Er ist ein gestandener Profi, ein österreichischer Nationalspieler und jemand, der auf einem sehr hohen Niveau in einer starken Liga gespielt hat. Er hat sich in England und Deutschland gut geschlagen, und ich bin zuversichtlich, dass er sich als wertvoller Teil der Mannschaft erweisen wird.”

Für den Wechsel nimmt der Verteidiger offenbar erhebliche Gehaltseinbussen in Kauf. Bislang soll er bei Bayer Leverkusen, wo er seit 2016 tätig war, jährlich 2,3 Mio. Euro kassiert haben. In Belgrad sind es nun “nur” noch 500’000 Euro. Zwischen 2011 und 2013 war er auch in der Schweiz beim FC Basel tätig.

Prvi potez po osvajanju duple krune – potpis! Aleksandar Dragović je novi fudbaler Crvene zvezde! 🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/WjxpDsacpC — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) May 26, 2021

psc 26 Mai, 2021 13:20