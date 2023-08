Die AS Roma ist im Rennen um Serdar Azmoun

Der iranische Nationalspieler Sardar Azmoun verlässt Bayer Leverkusen nach anderthalb relativ erfolglosen Jahren wohl wieder und wechselt in die Serie A.

Mourinho-Klub AS Roma will sich die Dienste des 28-jährigen laut Transferexperte Fabrizio Romano ebenso krallen wie der AC Mailand krallen. Ein Abgang von Azmoun aus Leverkusen scheint gewiss. Der Spieler muss nun entscheiden, ob er nach Rom oder Mailand will.

Bei der Werkself hat er es nie vollends zum Stammspieler geschafft und wurde auch immer wieder von gesundheitlichen Problemen geplagt. Insbesondere seine technische Klasse konnte er dennoch mehrfach unter Beweis stellen, was auch zum Interesse aus Italien geführt hat.

psc 24 August, 2023 13:53