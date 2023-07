Aston Villa gibt zweites Angebot für Moussa Diaby ab

Aston Villa setzt seine Bemühungen um eine Verpflichtung von Leverkusens Stürmer Moussa Diaby fort.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat der Premier Ligist sein zweites Angebot für den französischen Angreifer abgegeben. Die erste Offerte in Höhe von 35 Mio. Euro plus Boni wurde von Bayer 04 abgelehnt. Nun wartet der Klub aus Birmingham auf die nächste Antwort der Werkself.

Al Nassr aus Saudi-Arabien mischt offenbar ebenfalls mit und könnte Diaby gehaltstechnisch einen gewaltigen Sprung nach oben ermöglichen. Aston Villa hofft aber, dass der Stürmer den Sprung in die Premier League tätigen will. Der 24-Jährige soll sich bereit fühlen, wobei sein aktueller Vertrag in Leverkusen bis 2025 läuft. Dort möchte man grundsätzlich auch in der neuen Saison auf seine Dienste zählen.

psc 18 Juli, 2023 13:54