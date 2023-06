Bayer Leverkusen ist im Rennen um Nationalspieler Robin Koch

Bayer Leverkusen befindet sich ebenfalls im Rennen um den deutschen Nationalspieler Robin Koch.

Dieser befindet sich nach dem Abstieg mit Leeds United auf Klubsuche. Den Gang in die zweitklassige Championship wird er nicht antreten. Der 26-Jährige steht in Leeds grundsätzlich noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Laut "Sky" könnte Koch in Leverkusen Jonathan Tah ersetzen, der einen Wechsel ins Ausland antreten könnte.

Mit Eintracht Frankfurt gibt es für die Werkself einen Konkurrenten aus der eigenen Liga.

psc 21 Juni, 2023 15:56