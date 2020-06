Bayer-Boss Rudi Völler behält im Poker um Kai Havertz die Ruhe

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler sieht sich und seinen Klub beim Poker rund um Kai Havertz in einer “guten Position”.

Dies erklärte der Bayer-Verantwortliche der “dpa”. Diverse Topklubs haben den 20-Jährigen auf der Wunschliste. Leverkusen hat aber mehrfach durchblicken lassen, dass Kai Havertz nur für eine sehr hohe Ablöse gehen dürfte. Eine dreistellige Millionensumme soll notwendig sein.

Leverkusen schwebt aber ein anderes Szenario vor, wie Völler ausführt: “Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er bei uns bleibt. Wir versuchen, ihm alle Möglichkeiten zu geben, dass er seine Qualitäten abrufen kann”, sagte er in der “ARD” am Rande des Pokalsiegs gegen den 1. FC Saarbrücken am Dienstagabend.

psc 10 Juni, 2020 13:49