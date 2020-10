Bestätig: Götze wollte nach Leverkusen

Viele Klubs hatten Mario Götze in den vergangenen Monaten Avancen gemacht. Wie inzwischen offiziell bestätigt wurde, war auch Bayer Leverkusen unter den Aspiranten.

Bayer Leverkusen hätte sich in diesem Sommer gerne mit Mario Götze verstärkt – und der ehemalige deutsche Nationalspieler wollte sich dem Bundesligisten sogar anschliessen.

“Er wollte nach Leverkusen wechseln”, sagt Bayer-Trainer Peter Bosz im Gespräch mit dem “Telegraaf”. Die Verantwortlichen unter dem Bayerkreuz hatten sich letztendlich aber gegen eine Verpflichtung entschieden. Aus einem simplen Grund, den Bosz erläutert: “Wir haben für diese Position aber schon Florian Wirtz. Der Verein hat die feste Absicht, ihn weiterzuentwickeln.”

In dieser Woche liess Götze die Transfer-Bombe platzen. Der 28-Jährige hatte mit der PSV Eindhoven einen Arbeitgeber gefunden, den so nicht viele auf der Rechnung hatten. Auch Bosz nicht: “Jemand wie Mario Götze erwartet man bei einem grossen Verein auf der grossen Fussballbühne. Die PSV ist zwar ein grosser Verein, aber in einem kleineren Fussballland.”

