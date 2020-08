Bundesliga-Rückkehr von Patrik Schick so gut wie perfekt

Der tschechische Torjäger Patrik Schick wird nach seinem Jahr bei RB Leipzig in die Bundesliga zurückkehren: Bayer Leverkusen sichert sich die Dienste des 24-jährigen Angreifers.

Die Werkself wird das Geld, das durch den bevorstehenden Havertz-Verkauf an Chelsea (mindestens 80 Millionen) zumindest teilweise direkt reinvestieren. Die Verpflichtung von Patrik Schick gehört dazu. Laut dem italienischen Transfermarktexperten zahlt der Bundesligist an die AS Roma 27 Mio. Euro plus Boni.

Der Nationalspieler wird einen langfristigen Vertrag erhalten. In der letzten Saison erzielte er für Leipzig in 22 Bundesliga-Spielen zehn Treffer.

