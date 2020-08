Chelsea: So soll der Havertz-Transfer klappen

Kai Havertz bestreitet mit Bayer Leverkusen die K.o.-Phase in der Europa League. In Kürze könnte er aber in die Premier League wechseln.

Der FC Chelsea zeigt sich laut dem “RMC”-Journalisten optimistisch, dass er seinen Wunschspieler schon in Kürze begrüssen kann. Offenbar sind die Londoner bereit, die Ablöseforderung in Höhe von 100 Mio. Euro zu erfüllen, wobei ihnen eine Ratenzahlung vorschwebt. Kai Havertz soll dem Wechsel zu den Blues schon vor längerem zugestimmt haben. Er will diesen Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

psc 10 August, 2020 10:29