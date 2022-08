Chelsea ist an Leverkusen-Verteidiger Edmond Tapsoba dran

Der FC Chelsea umgarnt Leverkusens Verteidiger Edmond Tapsoba.

Die Blues wollten eigentlich Leicesters französischen Verteidiger Wesley Fofana unter Vertrag nehmen. Diese Versuche gelangen jedoch nicht. Mittlerweile schlugen die Foxes gemäss “Sky” auch ein drittes Angebot in Höhe von mehr als 80 Mio. Euro für den 21-Jährigen aus. Eine Alternative ist nun Tapsoba. Einen ersten Kontakt zum 23-jährigen Nationalspieler aus Burkina Faso habe es bereits gegeben. Dieser steht in Leverkusen noch bis 2026 unter Vertrag. Ob die Werkself einem Abgang kurz vor Transferschluss zustimmt, ist allerdings fraglich. Zunächst müsste wohl ein Ersatz her.

psc 25 August, 2022 12:05