Demirbay steht vor dem Wechsel von Leverkusen zu Galatasaray

Kerem Demirbay steht unmittelbar vor dem Abgang von Bayer Leverkusen. Den Mittelfeldspieler zieht es wohl zu Galatasaray Istanbul.

Nach Angaben des "kicker" steht der Transfer von Kerem Demirbay von Bayer Leverkusen zu Galatasaray Istanbul kurz bevor. Die Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien sind demzufolge weit fortgeschritten. So könnte es noch am Dienstag zu einer Einigung kommen.

Demirbays Berater Ersin Akan soll bereits seit dem Wochenende in Istanbul weilen, um dort den Transfer zu finalisieren. Für den 30-jährigen Profi wird Bayer Leverkusen vermutlich eine Ablöse inklusive Boni in Höhe zwischen fünf und acht Millionen Euro erhalten. 2019 hatten die Leverkusen für den Techniker noch 32 Millionen Euro an die TSG Hoffenheim überwiesen, womit Demirbay bis heute als Bayers Rekordtransfer zählt.

adk 1 August, 2023 12:08