Entscheidung um Zukunft von Callum Hudson-Odoi bereits getroffen

Bayer Leverkusen hat für die laufende Saison vom FC Chelsea den englischen Stürmer Callum Hudson-Odoi ausgeliehen. Eine Kaufpflicht besteht nicht. Diese scheint aber ohnehin nicht notwendig zu sein.

Laut einem Bericht von «Sky» hat der 22-Jährige für sich bereits entschieden, dass er nach Ablauf dieser Spielzeit erst einmal zu seinem Stammklub zurückkehrt. Dort ist die Konkurrenz aufgrund der jüngsten Tranfseroffensive war riesig, Hudson-Odoi möchte aber zunächst einmal sehen, ob er sich im Sommer beim Premier League-Klub für regelmässige Einsätze aufdrängen kann. Ein Verbleib in Leverkusen ist für den Flügelstürmer demnach kein Thema.

Ohnehin tut sich der Angreifer in der Bundesliga schwer: In elf Einsätzen ist ihm kein Treffer gelungen, zudem stand er seit der Amtsübernahme von Trainer Xabi Alonso nur zweimal in der Startelf. Einzig in der Champions League war Hudson-Odoi einmal erfolgreich.

psc 2 Februar, 2023 19:06