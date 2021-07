Fix: Bayer Leverkusen verpflichtet 30 Mio. Euro-Verteidiger Kossounou

Bayer Leverkusen macht die Verpflichtung des ivorischen Verteidigers Odilon Kossounou perfekt.

Der 20-Jährige unterschreibt bei der Werkself einen langfristigen Vertrag bis 2026. Als Ablöse fliessen Medienberichten zufolge zwischen 23 und 30 Mio. Euro. Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes freut sich auf den Neuzugang: “Odilon Kossounou hat sich als ganz junger Spieler in den zurückliegenden beiden Jahren in Belgien rasant entwickelt. Und natürlich hat er längst noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft. Odilon bringt alles mit, um in Zukunft eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einzunehmen.”

Der junge Abwehrspieler selbst freut sich auf die HErausforderung Bundesliga: “Die zwei Jahre in Brügge waren grossartig, vor allem natürlich wegen der beiden Meistertitel, die wir gewonnen haben. Aber die deutsche Bundesliga ist noch einmal etwas ganz anderes. In Leverkusen möchte ich beweisen, dass ich auch auf diesem Niveau ein Topspieler bin und der Mannschaft helfen kann.”

