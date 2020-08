Havertz & Chelsea: Die neuesten Infos

Der FC Chelsea wirbt seit Monaten um Kai Havertz. Bayer Leverkusen erweist sich jedoch als hartnäckiger Verhandlungspartner. Jetzt sind neue Zahlen zum vermeintlichen Deal ans Licht gekommen.

Kai Havertz wird sich mit einem Tor von Bayer Leverkusen verabschiedet haben. Im Viertelfinale der Europa League gegen Inter Mailand (1:2) hatte das Mega-Talent den einzigen Treffer für seine Farben erzielt. Nach dem Ausscheiden aus dem internationalen Wettbewerb werden die Verhandlungen mit dem FC Chelsea intensiviert.

Die Blues, schon seit Monaten stark an einem Transfer des deutschen Jung-Nationalspielers interessiert, sollen inzwischen mit einer neuen Offerte in Leverkusen vorstellig geworden sein. Dem “Guardian” zufolge bietet Chelsea 65 Millionen Euro plus 15 Millionen Euro an variablen Zahlungen.

Die neueste Offerte aus dem blauen Londoner Bezirk dürfte die Bayer-Verantwortlichen allerdings wenig beeindrucken. Schliesslich beharren die dortigen Offiziellen weiterhin auf ihrer 100-Millionen-Forderung – unter diesem Preis wird Havertz den Klub nicht verlassen.

Wie die “Sport Bild” unterdessen berichtet, winken Havertz bei Unterzeichnung eines Fünfjahresvertrags insgesamt 100 Millionen Euro Gehalt. Überdies habe der 21-Jährige um eine schnelle Abwicklung des Transfergeschäfts gebeten. Bei derzeit wohl noch 20 Millionen Euro Differenz könnte sich das Ganze aber noch etwas ziehen.

aoe 19 August, 2020 12:40