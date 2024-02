Jeremie Frimpong bringt sich beim FC Liverpool ins Spiel

Leverkusens Aussenverteidiger Jeremie Frimpong sieht sich in Zukunft durchaus im Trikot des FC Liverpool.

Der 23-jährige Niederländer wurde von "Ziggo Sport" auf ein Engagement bei den Reds angesprochen. Ein solches kann er sich durchaus vorstellen, wie er ausführt: "Toller Verein mit Geschichte. Das wäre grossartig. Wer weiss, was die Zukunft bringen wird." Frimpong ist erst einmal bis 2028 an Bayer Leverkusen gebunden, wo es für ihn und die Mannschaft sehr gut läuft. Dem Vernehmen nach verfügt er allerdings über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Mio. Euro.

Ob er von dieser bereits im Sommer Gebrauch machen wird, muss sich weisen. Vorerst fokussiert sich Frimpong voll und ganz auf die Aufgabe in Leverkusen, wie er betont: "Wir alle vertrauen dem Trainer und wissen, dass wir in dieser Saison etwas Großes erreichen können. Wir alle wollen einen Pokal gewinnen, und der Trainer hilft mit seinem Spielstil."

psc 21 Februar, 2024 14:39