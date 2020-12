Nationalspieler Jonathan Tah denkt laut über einen Wechsel nach

Der deutsche Nationalspieler Jonathan Tah scheint einen Wechsel anzustreben. Bei Bayer Leverkusen ist der 24-Jährige nicht mehr zwingend gesetzt.

Zuletzt stand der Innenverteidiger zwar wieder mehrmals in der Startformation, als Stammspieler gesetzt ist Tah unter Trainer Peter Bosz dennoch nicht. In einem bereits im Februar aufgezeichneten und nun erschienenen Interview mit “DAZN” gibt der Abwehrspieler zu, dass er nach fünf Jahren bei der Werkself zumindest über eine Luftveränderung nachdenkt: “Es hat sich, schon zur Zeit als ich gespielt habe, der Gedanke entwickelt: Ok, ich möchte mal was Neues machen. Ich möchte vor allem aus meiner Komfortzone raus. Vielleicht tut mir was Neues auch ganz gut.”

Wohin es den Verteidiger ziehen könnte, ist völlig ungewiss. “Klar gab es den ein oder anderen Verein, bei dem ich gesagt habe: ‚Ok, könnte ich mir eventuell vorstellen.‘ Es gibt ein paar Punkte, die mir wichtig waren. Es geht mir erstmal darum, dass ich mich weiterentwickle.” Tah steht in Leverkusen noch bis 2023 unter Vertrag. Vor allem die Premier League wird für den physisch robusten Verteidiger immer wieder ins Spiel gebracht. Tatsächlich soll es von dort in der vergangenen Transferperiode auch Interessenten gegeben haben.

psc 7 Dezember, 2020 19:04