Jonathan Tah hat einen Wechsel abgehakt

Der deutsche Nationalspieler Jonathan Tah wird in diesem Sommer wohl keinen Wechsel mehr anstreben.

Der 24-Jährige wollte in diesem Sommer an der EM für Deutschland auflaufen und danach den nächsten Karriereschritt bei einem anderen Klub in Angriff nehmen. Die Coronakrise hat diese Pläne nun aber regelrecht über den Haufen geworfen. EM futsch und wohl auch Wechsel futsch, heisst es laut “Sport Bild”. Tah habe einen Transfer abgehakt. In seinem bis 2023 gültigen Kontrakt ist zwar eine Ausstiegsklausel enthalten, doch diese umfasst stolze 40 Mio. Euro und müsste bis Ende Mai aktiviert werden. Dies wird mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht geschehen. Zu gross sind die Unsicherheiten während der Corona-Pandemie gerade in Bezug auf mögliche Neuzugänge.

So muss etwa auch der FC Arsenal den Gürtel enger schlagen. Der Premier Ligist galt und gilt weiterhin als Interessent für Tah. Ein Angebot wird aber in diesem Sommer kaum mehr abgegeben.

Tah hat mit dieser Situation keine Probleme. Er ist mit der Entwicklung von Leverkusen unter Trainer Peter Bosz sehr zufrieden und kann sich deshalb vorstellen, sogar noch längerfristig für die Werkself zu spielen. Mittlerweile läuft er da seit fünf Jahren auf. In dieser Saison bestritt er bereits 32 Partien.

psc 15 April, 2020 15:34