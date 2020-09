Havertz & Volland haben Medizintests für ihre Wechsel absolviert

Kai Havertz und Kevin Volland verlassen Bayer Leverkusen wie angekündigt. Die beiden haben bereits die Medizintests für ihre bevorstehenden Transfers absolviert.

Laut “Bild” fand jener von Havertz bereits am Sonntag in London statt: Der deutsche Nationalspieler wird sich wie schon Landsmann Timo Werner dem FC Chelsea anschliessen. Als Ablöse sollen zunächst 80 Mio. Euro fliessen. Durch Boni können noch einmal bis zu 20 Millionen hinzukommen. Der 20-Jährige führte bereits Gespräche mit Blues-Coach Frank Lampard und wird einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

Auch Kevin Volland verlässt Leverkusen: Der 28-jährige Stürmer schliesst sich der AS Monaco an, wo er einen Vierjahresvertrag erhält. Gemäss “L’Équipe” ging sein Medizintest am Dienstag über die Bühne.

psc 2 September, 2020 00:57