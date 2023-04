Kerem Demirbay vor Leverkusen-Abschied – Premier League lockt

Mittelfeldspieler Kerem Demirbay steht bei Bayer Leverkusen vor dem Abgang. Den 29-jährigen Spielmacher könnte es auf die Insel ziehen.

Laut «Sky» zeigt Premier Ligist Newcastle United grosses Interesse am 29-jährigen Spielmacher. Die Magpies stehen vor der Qualifikation für die Champions League und wollen ihren Kader weiter verstärken. Demirbay steht in Leverkusen noch bis 2024 unter Vertrag. Er ist unter Trainer Xabi Alonso derzeit aber nicht gesetzt und könnte einen Wechsel in die Premier League durchaus in Betracht ziehen, falls sich eine entsprechende Gelegenheit ergibt.

psc 11 April, 2023 17:03