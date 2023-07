Leverkusen droht Abgang: Moussa Diaby will in die Premier League

Nachdem Bayer Leverkusen in diesem Sommer auf dem Transfermarkt auf der Seite der Zugänge bereits sehr aktiv wurde (Granit Xhaka, Jonas Hofmann, Arthur & Alejandro Grimaldo) droht dem Bundesligisten in Person von Moussa Diaby ein gewichtiger Abgang.

Dieser hat einem Wechsel zu Aston Villa laut Transferexperte Fabrizio Romano zugestimmt. Der 24-jährige Stürmer läuft seit 2019 für Leverkusen auf und steht noch bis 2025 unter Vertrag. Offenbar will Diaby nun aber den nächsten Schritt in Form eines Transfers in die Premier League tätigen.

Bayer hat das erste Angebot in Höhe von 35 Mio. Euro plus Boni von Aston Villa abgelehnt, die Gespräche gehen aber weiter und wurden noch nicht abgebrochen

psc 13 Juli, 2023 20:42